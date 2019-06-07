Гости на свадьбе в Дзержинске отравились испорченным "шеф-салатом"

Гости на свадьбе в загородном клубе "Ранчо 636" в Дзержинске Нижегородской области отравились испорченным "шеф-салатом". Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Специалисты Роспотребнадзора на месте происшествия отобрали пробы воды, пищи, продуктов, взяли смывы с объектов внешней среды. Пробы были направлены в региональную лабораторию.

Исследования показали, что возбудителем, вызвавшем пищевое отравление у посетителей, явился золотистый стафилококк. Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока ИП Филохина и в приготовленном кулинарном блюде - шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими.

Напомним, 7 июня 25 гостей празднества отравились и почувствовали недомогание. Девять из них госпитализированы с диагнозом "пищевая интоксикация". На настоящий момент в больнице остается два человека, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой. Работа загородного клуба приостановлена.

Кроме того, на месте сотрудники службы выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке: нарушение технологии приготовления пищи (набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутствие холодного цеха для приготовления салатов, компоненты салата хранились больше допустимого времени), технологии мытья посуды, нарушение поточности производства, несоблюдение личной гигиены сотрудниками и др.

С 8 июня работа пункта общественного питания ИП Филохина в загородном клубе "Ранчо 636" приостановлена.

По факту массового отравления гостей на свадьбе заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 10 июня 2019 года. Расследование продолжается.