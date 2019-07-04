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Общество

Дополнительный выходной день может появиться у россиян старше 40 лет

15 июля 2019 12:22  [13] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации может появиться у россиян старше 40 лет. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на предложение Минтруда, которое есть в распоряжении газеты.

Ранее ежегодную диспансеризацию проходили только предпенсионеры и пенсионеры. Россияне старше 40 лет делали это раз в три года. Теперь право на выходной для прохождения медосмотра предлагается предоставлять им каждый год.

В начале июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации.

В Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года сообщается, что за период с 2013 по 2017 гг. диспансеризацию прошли 213,6 млн россиян. Выяснилось, что 30% из них нуждаются в лечении. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2018 году медосмотры прошли 21 млн человек, в 2019 году - должны 62 млн россиян.

Напомним, правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год.

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