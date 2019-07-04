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Бизнес

Руководитель нижегородского агентства по ипотечному кредитованию не платил зарплату, считая себя уволенным

15 июля 2019 14:08  [179] Бизнес

Руководитель казенного предприятия "Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства" не платил зарплату сотрудникам. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, удалось добиться погашения задолженности в размере 857 тысяч рублей.

Установлено, что агентство имело долг по зарплате перед 32 сотрудниками за май 2019 год, а также многомиллионную кредиторскую задолженность. При этом директор предприятия свои полномочия не исполнял, считая себя уволенным.

В целях оперативного решения данной проблемы прокуратурой области проинформирован курирующий заместитель губернатора региона, обеспечено взаимодействие с министерством имущественных и земельных отношений, ответственным за деятельность предприятия.

Результатом проведенной работы явилось назначение нового руководителя предприятия и погашение долга по зарплате.

Ранее сообщалось, что долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры.

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