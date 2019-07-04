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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться уже в 11 нижегородских озёрах

15 июля 2019 14:57  [73] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области не рекомендуют купаться в 11 нижегородских озёрах по данным на 15 июля 2019 года.

В частности, речь идет о водоемах почти в каждом районе города:

1. Автозаводский район
- Парковое озеро 1 очереди (ул.Смирнова)
- Парковое озеро 2 очереди (пр. Молодежный)
- озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода

2. Ленинский район
- Силикатное озеро (пр.Ленина)

3. Канавинский район
- Сортировочное озеро на двух пляжах (ул. Архангельская и Березовая роща)
- Мещерское озеро

4. Сормовский район
- Парковое озеро
- Лунское
- Пестичное
- Светлоярское озеро на двух пляжах (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля)

5. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора.

На данный момент, норме соответствует только вода в затоне 25 лет Октября на реке Ока,
в озере Больничное (у больницы № 39) и в верхнем озере Щелоковского хутора.

Напомним, по состоянию на начало июля шесть нижегородских озер не прошли проверку управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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