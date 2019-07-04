Еще три нижегородца получили звание Почетный гражданин Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще три нижегородца получили звание Почетный гражданин Нижнего Новгорода. Решение о присвоении званий депутаты Нижегородской думы приняли на совместном заседании постоянных комиссий 15 июля 2019 года.

Речь идет о директоре Волго-Вятского филиала ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО" Анне Гор, судье Нижегородского областного суда Борисе Лазорине и директоре Нижегородского индустриального колледжа Сергее Варакса.

Им вручат удостоверения и знаки отличия Почетного гражданина города, также их имена внесут в городскую Книгу Почета.

Ранее сообщалось, что Сергей Дмитриев, Виктор Кузнецов и Александр Сериков получили звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода".

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Анна Гор также является членом международной ассоциации художественных руководителей, председателем Нижегородской региональной ассоциации искусствоведов, заслуженным деятелем культуры РФ и лауреатом премии Нижнего Новгорода.

Борис Лазорин - почетный работник судебной системы, заслуженный юрист России.

Сергей Варакса - кандидат педагогических наук.