Распространение бесплатных билетов на "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Распространение бесплатных билетов на посещение киносеансов в рамках фестиваля "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Билеты можно получить бесплатно в пяти кинотеатрах Нижнего Новгорода: "Орленок", "Смена", "Буревестник", "Рекорд", "Зарница". Кроме того, билеты можно приобрести за 1 рубль на сайте одного из крупнейшего билетного оператора Ticketland.ru, выступающего партнером фестиваля.

Напомним, что фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля.

Ранее организаторы мероприятия рассказали о подробностях фестиваля, о том, какие показы запланированы и какие площадки будут открыты в Нижнем Новгороде.