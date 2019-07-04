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Культура и отдых

Распространение бесплатных билетов на "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде

15 июля 2019 18:01  [85] Культура и отдых

Распространение бесплатных билетов на посещение киносеансов в рамках фестиваля "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Билеты можно получить бесплатно в пяти кинотеатрах Нижнего Новгорода: "Орленок", "Смена", "Буревестник", "Рекорд", "Зарница". Кроме того, билеты можно приобрести за 1 рубль на сайте одного из крупнейшего билетного оператора Ticketland.ru, выступающего партнером фестиваля.

Напомним, что фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля.

Ранее организаторы мероприятия рассказали о подробностях фестиваля, о том, какие показы запланированы и какие площадки будут открыты в Нижнем Новгороде.

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