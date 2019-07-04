Трупы еще 46 зараженных кабанов нашли в двух районах Нижегородской области, где введен карантин по АЧС Общество

Трупы еще 46 кабанов нашли на территории в Арзамасского и Дальнеконстантиновского района, где введен карантин по африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Карантин на этих территориях введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней, а также добыто 100 кабанов. Трупы и живые кабаны уничтожены. Живых кабанов уничтожили для профилактики.

Сейчас работа по ликвидации опасного заболевания на территориях, где введен карантин продолжается.