Медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в лес. Что их ждет? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в Керженский заповедник 15 июля 2019 года. Об этом сообщила председатель союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода, член Общественной палаты города Мария Попова на своей странице в социальной сети Facebook.

Три бурых медвежонка родились в зоопарке полгода назад. Их мать из цирка, а отец – сирота, был передан в зоопарк в 2007 году жителями Борского района.

Они привыкли жить в клетке с ежедневным питанием. Теперь их разлучили с родителями, и им придется учиться самим добывать пищу.

(из соцсети Facebook)

"Мишки спокойно перенесли переезд, немного волновались от большого количества людей. В зоопарке работники мало с ними контактировали, чтобы звери не привыкали к человеку", - отметила Мария Попова.

Как будет проходить адаптация?

Помогать адаптироваться медвежатам в дикой природе будет заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. Первое время он будет работать с ними по специальной методике.

Впервые медвежат, выросших в искусственной среде, выпустили на волю в 1994 году – из Казахского зоосада в Центральный лесной заповедник. Эксперимент прошел успешно, звери очень быстро освоились. После этого опыт повторяли в зоопарках Калининграда, Хабаровска, Белгорода и Нижнего Новгорода. Зоопарк "Мишутка" выпустил в разные годы девять медвежат.

По мнению Валентина Пажетнова, медвежатам для приобретения всех навыков взрослого зверя мать не требуется. Они могут всему научиться сами на базе своих генетических знаний.

(Валентин Пажетнов, из соцсети Facebook)

Сначала звери будут жить в клетке, привыкая к новым запахам, новой обстановке, потом двери полностью откроют. То же самое и с кормами – сначала у медвежат будет привычный рацион, затем постепенно будет осуществлен переход на естественные корма.

"Основу питания бурого медведя в естественной среде составляет различная растительность. Животные корма в среднем для этого рода занимают 15% в годовом пищевом рационе. Этот уникальный хищник может иметь большой запас биомассы на единицу территории. Никто другой так не может, потому что зависит от своих жертв", - объяснил Валентин Пажетнов.

Само общение с человеком сведено к минимуму – кормежка и самый необходимый уход. Все это осуществляется в перчатках и в определенной одежде с капюшоном, чтобы медвежата не могли их запомнить.

Медвежата сами сделают выбор

Валентин Пажетнов, основываясь на многолетнем опыте, уверенно заявляет, что очень скоро медвежата станут "обычными лесными жителями". Ожидается, что окончательный выпуск медведей на волю произойдет через 5-10 дней.

Однако уйти жить в дикие леса или остаться на территории заповедника – решат сами медвежата.

(из соцсети Facebook)

"Заповедник это – особое место, где могут сосуществовать звери и человек в природно-антропогенном ландшафте. Только важно, чтобы и люди, и медведи контролировали свое поведение", - сказал Валентин Пажетнов.

Он добавил, что это вполне возможно. На территории заповедника живет одиннадцатилетняя медведица Нора. Она хорошо знакома со своей территорией, в том числе с четырьмя населенными пунктами, и не боится этих людей. Сотрудники заповедника, заявляют, что у Норы было уже четыре помета медвежат. При этом и местные жители не боятся медведицу, потому что изучили ее поведение.

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить зоопарк "Мишутка" в парке "Швейцария" (парк "Приокский"). Сотрудники учреждения записали соответствующее видеообращение, где попросили остановить ликвидацию зоопарка.