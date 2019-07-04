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Культура и отдых

Нижегородская администрация заключила договор на благоустройство газонов на пл.Лядова

16 июля 2019 13:37  [74] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация заключила договор на благоустройство газонов на пл.Лядова. С подрядчиком (ООО "Аркадия НН") заключен договор на содержание газонов в центре площади и трех цветников у бюста Бугрова.

Сообщается, что на обслуживании у подрядчика будет находится около 30 деревьев, 50 кустарников и свыше 220 кв. м. цветников.

"Подрядчик будет выполнять работы по поливу растений, их удобрению, прополке и рыхлению. Специалисты сейчас приступили к работам по приведению кустарников в нормативное состояние, начали с вырезки поросли и обрезки отцветших растений", - сообщили в отделе благоустройства администрации Советского района.

Одним из важных направлений работы подрядной организации станет обслуживание живой изгороди протяженностью почти 500 метров (стрижка и оформление).

Всего до конца августа на территории Советского района планируется посадить 125 тысяч молодых деревьев и кустарников. Растения будут высажены на территории социально значимых объектов, во дворах домов и вдоль проезжей части.

Напомним, ранее в рамках благоустройства в парке Пушкина спилили деревья.

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