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Нижегородская администрация заключила договор на благоустройство газонов на пл.Лядова. С подрядчиком (ООО "Аркадия НН") заключен договор на содержание газонов в центре площади и трех цветников у бюста Бугрова.
Сообщается, что на обслуживании у подрядчика будет находится около 30 деревьев, 50 кустарников и свыше 220 кв. м. цветников.
"Подрядчик будет выполнять работы по поливу растений, их удобрению, прополке и рыхлению. Специалисты сейчас приступили к работам по приведению кустарников в нормативное состояние, начали с вырезки поросли и обрезки отцветших растений", - сообщили в отделе благоустройства администрации Советского района.
Одним из важных направлений работы подрядной организации станет обслуживание живой изгороди протяженностью почти 500 метров (стрижка и оформление).
Всего до конца августа на территории Советского района планируется посадить 125 тысяч молодых деревьев и кустарников. Растения будут высажены на территории социально значимых объектов, во дворах домов и вдоль проезжей части.
Напомним, ранее в рамках благоустройства в парке Пушкина спилили деревья.
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