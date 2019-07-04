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Экономика

"Агростартап": заявки на гранты начали принимать в Нижегородской области

16 июля 2019 14:16  [37] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Заявки на гранты "Агростартап" начали принимать в Нижегородской области. Фермеры получат грантовую поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в августе 2019 года по итогам конкурсных отборов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году на это направление поддержки предусмотрено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и 4 миллиона рублей – из областного бюджета. Мы находимся среди регионов, которые добились наибольшего федерального финансирования в рамках нацпроекта. Субсидии позволят фермерам реализовать свои проекты как по созданию, так и по развитию хозяйств. А это, в первую очередь, рост производства экологически чистых, качественных продуктов питания для нижегородцев и создание дополнительных рабочих мест в районах", - отметил Глеб Никитин.

Желающие принять участие в отборе вправе направить заявку по 30 июля 2019 года включительно. С подробными условиями конкурсной процедуры можно ознакомиться на официальном сайте минсельхоза. В августе конкурсная комиссия определит победителей и подведет итоги по распределению грантовых средств. Ранее агентство подробно рассказывало о том, кто может рассчитывать на гранты.

Напомним, всего на развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области в 2019 году будет направлено более 270 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области была разработана региональная программа национального проекта - в Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса.

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