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Глеб Никитин пригласил нижегородцев на фестиваль водных видов спорта. Агентство сообщало о том, что "Юношеский кубок Волги" пройдет в Нижнем Новгороде 21-27 июля 2019 года. Организаторы отметили, что за семь лет существования международная парусная регата среди юношей стала самой масштабной и престижной многоэтапной детской регатой страны.
"Парусная регата – это значимое событие для участников и яркий спортивный праздник для всех зрителей. Нижегородцы всегда демонстрировали большие успехи в парусном спорте. 80 лет назад в Горьком проходила регата, судьей на которой был Валерий Чкалов, а одним из победителей стал Ростислав Алексеев. Сейчас ребята продолжают традиции наших героев - нижегородские команды регулярно побеждают во всероссийских и международных соревнованиях", - сказал Глеб Никитин.
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