СК выясняет обстоятельства гибели ребенка на реке в Кстовском районе

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Со слов очевидцев, днем 15 июля три девочки-подруги из деревни Ройка пошли купаться на реку Кудьма. Одна из них, зайдя в воду, неожиданно поскользнулась и упала. Тело ребенка позже извлекли из воды сотрудники аварийно-спасательного отряда.
По факту смерти девочки следователи организовали проверку. При осмотре тела погибшего ребенка телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как установили следователи, место, где утонула школьница, не было оборудовано для купания.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с начала купального сезона и по данным на конец июля в Нижегородской области утонули 15 человек.
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