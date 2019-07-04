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Происшествия

СК выясняет обстоятельства гибели ребенка на реке в Кстовском районе

16 июля 2019 17:20  [52] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Со слов очевидцев, днем 15 июля три девочки-подруги из деревни Ройка пошли купаться на реку Кудьма. Одна из них, зайдя в воду, неожиданно поскользнулась и упала. Тело ребенка позже извлекли из воды сотрудники аварийно-спасательного отряда.

По факту смерти девочки следователи организовали проверку. При осмотре тела погибшего ребенка телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как установили следователи, место, где утонула школьница, не было оборудовано для купания.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с начала купального сезона и по данным на конец июля в Нижегородской области утонули 15 человек.

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