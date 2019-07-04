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Политика

Тёзка Александра Герасименко назначен заместителем директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

16 июля 2019 18:47  [89] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Александр Петрович Герасименко (тёзка Александра Анатольевича Герасименко - советника мэра города) назначен заместителем директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее решение принял мэр города Владимир Панов.

Кроме того, на Александра Петровича Герасименко возложено исполнение обязанностей директора департамента.

До перехода на работу в департамент Александр Герасименко возглавлял управление организации ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ НО "ГУАД".

Напомним, что сейчас в администрации города работает Александр Анатольевич Герасименко, который в конце октября 2018 года покинул пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и тут же был назначен советником Владимира Панова по стратегическим вопросам развития городского транспорта и автомобильных дорог.

СПРАВКА:
Александр Петрович Герасименко родился 22 февраля 1984 года. У него высшее образование по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". Кроме того он обучался по ряду программ, которые касаются дорожного строительства и содержания дорог.

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