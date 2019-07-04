Кишечную палочку обнаружили при проверке молокозавода Семеновского района Нижегородской области

Кишечную палочку обнаружили в продукции молокозавода Семеновского района Нижегородской области. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл, в ходе проведения проверки на одном из предприятий обнаружено наличие бактерии группы кишечной палочки в пастеризованном молоке и твороге.
В отношении данного молочного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание об устранении правил и норм ветеринарного законодательства, подготовлены документы на отзыв деклараций.
Проверки молочных предприятий Нижегородской области продолжаются.
Ранее сообщалось, что фальсифицированный творог выявлен в магазинах Нижнего Новгорода.
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