Последние новости рубрики Общество
17 июля 2019 09:39  [51] Кишечную палочку обнаружили при проверке молокозавода Семеновского района Нижегородской области
16 июля 2019 19:31  [276] Нижний сегодня: главные события дня
16 июля 2019 19:02  [276] Около 6 тысяч мусорных контейнеров закупят для нижегородцев в 2019 году, 1 августа переходим на раздельный сбор мусора
16 июля 2019 18:22  [566] Благоустройство нижегородского парка Пушкина перенесли на год позже
16 июля 2019 18:03  [193] Детсад в ЖК "Анкудиновский парк" под Кстово начнет работать в ближайшее время
16 июля 2019 17:46  [148] Микроавтобусы с подъемниками "Силач" и кондиционерами уже работают в районах Нижегородской области
16 июля 2019 17:03  [308] Карантин по АЧС установлен еще и в Вадском районе — там тоже нашли кабана с вирусом
16 июля 2019 16:58  [337] Подрядчик обещает завершить ремонт дороги около нижегородского онкодиспансера на ул.Деловой в середине августа
16 июля 2019 16:25  [190] Госдума одобрила в III чтении законопроекты "Единой России" о защите медработников и пациентов
16 июля 2019 16:19  [224] Минэкологии начало проверку по факту разлива химотходов в Дзержинске
Общество

Кишечную палочку обнаружили при проверке молокозавода Семеновского района Нижегородской области

17 июля 2019 09:39  [51] Общество

Кишечную палочку обнаружили в продукции молокозавода Семеновского района Нижегородской области. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл, в ходе проведения проверки на одном из предприятий обнаружено наличие бактерии группы кишечной палочки в пастеризованном молоке и твороге.

В отношении данного молочного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание об устранении правил и норм ветеринарного законодательства, подготовлены документы на отзыв деклараций.

Проверки молочных предприятий Нижегородской области продолжаются.

Ранее сообщалось, что фальсифицированный творог выявлен в магазинах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph