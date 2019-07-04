Катер перевернулся на р.Волга: спасли четыре человека Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Катер перевернулся на р.Волга вечером 16 июля 2019 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, силами местного пожарно-спасательного гарнизона спасены из воды и доставлены на берег четыре человека (двое мужчин и две женщины). В медицинской помощи они не нуждались.

Перевернувшийся катер отбуксировали к берегу с помощью пожарного катера.

Напомним, следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке в Кстовском районе.