Катер перевернулся на р.Волга: спасли четыре человека

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Катер перевернулся на р.Волга вечером 16 июля 2019 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, силами местного пожарно-спасательного гарнизона спасены из воды и доставлены на берег четыре человека (двое мужчин и две женщины). В медицинской помощи они не нуждались.
Перевернувшийся катер отбуксировали к берегу с помощью пожарного катера.
Напомним, следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке в Кстовском районе.
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