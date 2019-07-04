Один из застройщиков дома на Провиантской-Ульянова в Нижнем Новгороде заявил, что готов уйти с объекта Общество

Фото: из соцсети Facebook, Петр Блинов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Один из застройщиков дома на Провиантской-Ульянова рядом с ОКН (дом, где жил Ростислав Алексеев) в Нижнем Новгороде Роман Овсепян заявил, что готов уйти с площадки, если ему выплатят компенсацию за расселение домов, которую ООО "Дом на Провиантской" осуществляло на собственные деньги. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook градозащитник Анна Давыдова.

"Он понимает, что есть все перспективы сползания здания в яму. И ему как-то проект теперь надо переделать, а времени на это нет", - предположила, реагируя на это заявление, градозащитник.

Она также подчеркивает, что это лишь желание застройщика. По закону администрация Нижнего Новгорода ему ничего не должна.

Отметим, что соучредитель Романа Овсепяна – Григор Агекян обещаний об уходе с объекта не давал.

Угроза дому Ростислава Алексеева

Напомним, строительные работы ООО "Дом на Провиантской" во дворе дома № 45А по ул. Ульянова в последние дни продолжались, несмотря на выданные предостережения от УГООКН и Госстройнадзора.

По документам, строительство на данном участке не допустимо до устранения замечаний регионального Госстройнадзора, управления государственной охраны объектов культурного наследия и МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода".

Анна Давыдова пояснила, что основным нарушением является тот факт, что в проекте строительства многоквартирного дома не предусматривается обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения. Рядом со стройплощадкой находится дом, где в 1941-1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев (ул. Ульянова, 45А). По словам Анны Давыдовой шпунтованная стенка котлована проходит в 8 шагах от дома Алексеева, прямо по гаражу жителей.

Поскольку ООО "Дом на Провиантской" не ведет мониторинг состояния объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния котлована, во время строительных работ дом может пострадать или вовсе обвалиться.

"Местные жители стоят намертво"

Кроме того, местные жители ежедневно выходят на улицу, требуя от ООО "Дом на Провиантской" прекратить строительные работы. Как выразилась Анна Давыдова, они "стоят намертво". Они даже перегораживали проезд личными автомобилями, чтобы помешать технике попасть на стройплощадку.

В борьбе участвует и дочь Ростислава Алексеева Татьяна. Как пояснили в ГУ МВД России по Нижегородской области, 15 июля она обратилась с заявлением в полицию. Она попросила стражей порядка наказать нерадивого застройщика.

На стройплощадку приехал заместитель начальника полиции Управления МВД России по Нижнему Новгороду Иван Уланов. Он пояснил, что полиция не может повлиять на эту ситуацию, но оказать содействие сможет.

Татьяна Алексеева также написала о строительном конфликте главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову. По словам Анны Давыдовой, мэр взял ситуацию под контроль.

Кто кому должен?

Между тем, ООО "Дом на Провиантской" само должно городу. Как сообщает Анна Давыдова, застройщик в ходе работ уничтожил 120 деревьев, среди которых были ценные породы. Теперь он должен выплатить компенсацию в бюджет.

Также он начал строительные работы вопреки предписанию об их приостановке, ему грозит штраф.