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Бизнес

Альфа-Банк нарастил кредитование АПК в 1,5 раза — до $3 млрд

17 июля 2019 13:24  [33] Бизнес

Альфа-Банк нарастил портфель в сегменте агропромышленного комплекса (АПК) в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом - до $3 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса кредитной организации Андрей Чулак в кулуарах международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

"Банк финансирует практически все подотрасли АПК, включая растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, сахарную, масложировую промышленность, рыбодобычу и рыбопереработку, в том числе крабовую подотрасль", - отметил Андрей Чулак.

Наиболее востребованным инструментом среди сельхозтоваропроизводителей остается финансирование в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки.

"Текущий объем льготных кредитов Альфа-Банка, выданных компаниям АПК составляет порядка $1,1 млрд. Портфель банка в рыбной отрасли составляет около $500 млн, при этом у нас накоплен более чем семилетний опыт", - отметил Андрей Чулак.

"Сегодня мы видим большой спрос на финансирование строительства судов. Он связан с механизмом распределения инвестиционных квот, который подразумевает обязательства заемщиков по обновлению и строительству нового рыбопромышленного флота. Альфа-Банк активно поддерживает подобные проекты – например, сегодня спущен на воду рыболовный морозильный траулер ГК "ФЭСТ" стоимостью 33 млн евро, построенный при нашем участии", - рассказал заместитель председателя правления Альфа-Банка.

Банк также готов финансировать сделки по слияниям и поглощениям в рыбной отрасли.

"Речь может идти о нескольких сценариях. Первый - это распределение тех квот, которые будут разыгрываться, как ожидается, ближе к концу года. Второй - естественная активность на рынке. Понимая кредитоспособность заемщика, мы готовы финансировать различные типы сделок. У Альфа-банка качественная экспертиза в области M&A. И с учетом этого мы рассчитываем принять заметное участие в тех процессах, которые будут происходить в рыбной отрасли", - подытожил Андрей Чулак.

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