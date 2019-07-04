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Общество

Росприроднадзор настаивает на возбуждении уголовного дела из-за свалки в СНТ "Родник"

17 июля 2019 14:19  [86] Общество
свалка в СНТ Родник

свалка в СНТ Родник

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Департамент Росприроднадзора по ПФО настаивает на возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда почвам в садоводческом товариществе "Родник" (Советский район) Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время специалисты департамента направили в прокуратуру Нижегородской области материалы, которые являются достаточными для уголовного дела по ст. 254 УК РФ (Порча земли).

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п. Сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

Расчет ущерба, который осуществил департамент Росприроднадзора, должен стать основанием для возбуждения уголовного дела и установить организаторов незаконной свалки.

В рамках расследования уголовного дела также будут установлены граждане, которые невиновны в организации свалки. Ранее сообщалось, что закон предполагает наказание за такое нарушение многомиллионые штрафные санкции.

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