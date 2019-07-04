Массовой гибели пчел в Нижегородской области не зафиксировано в условиях негативной ситуации по России Общество

Фото: Артём Степанов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Массовой гибели пчел в Нижегородской области не зафиксировано в условиях негативной ситуации в ряде регионов России. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

"В настоящее время обращений по случаю гибели пчел от местных пчеловодов в министерство не поступало", - пояснили в министерстве.

Между тем, как сообщают "РИА Новости" с начала лета случаи массовой гибели пчел фиксировались в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

По оценке президента Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфира Маннапова, потери экономики России из-за массовой гибели пчел могут составить порядка триллиона рублей.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила изданию "РИА Новости", что ведомство связывает массовую гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов.