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Общество

Центр культурного развития в Дивеево построят за 200 млн рублей

17 июля 2019 16:05  [59] Общество
с.Дивеево

с.Дивеево

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством главы соответствующего министерства Сергея Баринова на заседании 17 июля 2019 года одобрил предоставление земельного участка для строительства Центра культурного развития в Дивеево. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Заказчиком строительства выступает администрация Дивеевского района. Центр расположится на земельном участке площадью 10 тысяч кв. метров. Планируется, что объект построят за 1,5 года.

Стоимость возведения Центра составляет 200 млн рублей. Участок предоставлен в бессрочное пользование.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области ведутся мероприятия по развитию туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров". На эти цели из федерального бюджета выделено около 14,3 млрд рублей.

В перечень мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта, входят строительство дорог, в том числе для транзитного транспорта, реконструкцию инженерной инфраструктуры, газификацию ряда улиц, благоустройство. Предполагается расчистка местных рек.

Кроме того, планируется реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрация дома Белянинова.

Также финансирование предполагает строительство центров культурного развития построят во всех трех населенных пунктах - Арзамасе, Дивеево и Сарове.

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