Нижегородские власти предоставили участок для архивного хранилища регионального ФНС Экономика

Фото: С сайта ФНС РФ

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством главы соответствующего министерства Сергея Баринова на заседании 17 июля 2019 года одобрил предоставление земельного участка для строительства центрального архивного хранилища региональной ФНС России. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Здание построят в Городецком районе. Площадь участка составляет 13 тысяч кв. м. Для возведения объекта потребуется 11 месяцев. Стоимость строительства здания хранилища составляет 604 млн рублей.

Напомним, что в Городецком районе расположен центр обработки данных (ЦОД) №1 ФНС России. Основной целью системы ЦОД является обеспечение качественного, удобного и доступного сервиса по предоставлению информации и оказанию государственных услуг гражданам и организациям, обеспечение высокопроизводительной, отказоустойчивой, защищённой и непрерывной работы инфраструктуры Федеральной государственной информационной системы (АИС) минфина России и подведомственных ему служб.

Сейчас ведется строительство второй очереди этого центра. Объем инвестиций в этот объект составляет 2,35 млрд рублей. Предполагается, что строительство завершится в I половине 2020 года.