Застройщик "Окского берега", не желавший уходить с площадки, признан банкротом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Застройщик ЖК "Окский берег", не желавший уходить с площадки, признан банкротом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о компании ООО "Капстройинвест". Иск о признании застройщика банкротом подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, по мнению которого у "Капстройинвеста" не хватало средств на то, чтобы завершить строительство жилья дольщиков.

Между тем, с июня текущего года у правительства Нижегородской области есть соглашение с еще одним застройщиком - ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку ЖК "Окский берег" собственные средства.

Ранее представитель обанкротившегося застройщика заявляла о возможном привлечении инвестора, однако внесение средств для достройки домов должно было состояться до 26 июня, но этого не произошло. Именно в связи со сложившимися обстоятельствами арбитражный суд 17 июля принял решение признать ООО "Капстройинвест" банкротом.

Проект жилого комплекса предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тыс. рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.