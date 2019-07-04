Производство комплектующих для смартфонов и компьютеров создадут в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Научно-исследовательский лабораторный комплекс, включающий в себя опытно-промышленное производство ряда химических соединений, используемых в производстве электроники, создадут на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Комплекс создаст ООО "ТК "Нефтепроминвест", инвестировав в объект 200 млн рублей. Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством главы соответствующего министерства Сергея Баринова одобрил предоставление земельного участка для строительства данного комплекса. Предполагается, что он начнет работать в 2021 году.

На первоначальном этапе реализации проекта планируется создание порядка 60 рабочих мест. 50% персонала будут составлять высококвалифицированные и высокооплачиваемые инженеры-химики, в основном со степенью кандидатов и докторов наук.

Химические соединения, которые станет выпускать "ТК "Нефтепроминвест", являются сложными продуктами высокой и сверхвысокой чистоты, применяемыми при нанесении тонких нано-пленок с использованием технологий CVD и ALD. Эти технологии, в свою очередь, используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно современное электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи.

"Конечными потребителями продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago. Для нас крайне важно, что инвестпроект, реализуемый в Нижегородской области, отвечает направлениям, заданным нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в свою очередь сказал, что производственная площадка в черте Нижнего Новгорода позволит обеспечить к ней удобный доступ необходимого технического, инженерного и научного персонала, а также близость к научным центрам.

"Эффективной реализации этого проекта невозможно было бы достигнуть без поддержки Корпорации развития и министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области", - отметил генеральный директор "ТК "Нефтепроминвест" Илья Илюшин.

"Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участка под реализацию этого проекта в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Это уникальное производство, с большим экспортным потенциалом", - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.