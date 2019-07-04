Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК

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Содержание ртути в грибах из лесов Нижегородской области в 2,4 раза превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК). Об этом сообщает ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".
В ведомстве пояснили, что технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" допускает ПДК по ртути в грибах на уровне не более 0,05 мг/кг.
Специалисты центра проверяли грибы из лесов, расположенных в разных районах области. По итогам проверки выяснилось, что в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского (недалеко от д. Артамоново), Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов ПДК по ртути превышает норму в 2,4 раза.
В образцах свинушек и лисичек превышение ПДК по ртути и других тяжелых металлов из этих лесов не выявлено.
В грибах, собранных в Борском и Выксунском районах, вредных веществ не обнаружено.
Сейчас специалисты референтного центра Россельхознадзора продолжают исследовать грибы, собранные в других районах области.
Ранее сообщалось, что грибы в Нижегородской области из-за дождей накапливают радиоактивный цезий. Во влажной почве грибы усваивают это вещество в 10 раз больше, чем на сухой земле. Поэтому если грибы, например опята, растут на дереве, то токсинов в них, соответственно меньше, так как почва намного грязнее, чем древесина.
Кроме того, у каждого гриба есть своя особенность накапливать различные тяжелые металлы.
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