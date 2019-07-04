Последние новости рубрики Общество
17 июля 2019 20:51  [60] Грозы и сильные дожди могут стать причинами ЧС в Нижнем Новгороде 18 июля
17 июля 2019 19:36  [98] Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК
17 июля 2019 18:47  [105] Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево
17 июля 2019 18:18  [93] Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология"
17 июля 2019 17:35  [157] Хранилище для фондов НГИАМЗ построят в Нижнем Новгороде за 350 млн рублей
17 июля 2019 17:23  [230] Застройщик "Окского берега", не желавший уходить с площадки, признан банкротом
17 июля 2019 17:01  [100] Мэр Владимир Панов заявил, что в Нижнем Новгороде в 2019 году создадут на 160 больше ясельных групп
17 июля 2019 16:57  [174] "Диплом РАНХиГС — это знак качества", - Ольга Щетинина
17 июля 2019 16:24  [150] Самарская компания поставит комплексы фиксации нарушений ПДД для нижегородских дорог
17 июля 2019 16:20  [188] Четыре общественных пространства благоустроят в Городецком районе в этом году
Общество

Содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превышает ПДК

17 июля 2019 19:36  [98] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Содержание ртути в грибах из лесов Нижегородской области в 2,4 раза превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК). Об этом сообщает ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

В ведомстве пояснили, что технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" допускает ПДК по ртути в грибах на уровне не более 0,05 мг/кг.

Специалисты центра проверяли грибы из лесов, расположенных в разных районах области. По итогам проверки выяснилось, что в подберезовиках, подосиновиках и белых грибах из Дальнеконстантиновского, Уренского (недалеко от д. Артамоново), Арзамасского, Лукояновского, Семеновского и Богородского районов ПДК по ртути превышает норму в 2,4 раза.

В образцах свинушек и лисичек превышение ПДК по ртути и других тяжелых металлов из этих лесов не выявлено.

В грибах, собранных в Борском и Выксунском районах, вредных веществ не обнаружено.

Сейчас специалисты референтного центра Россельхознадзора продолжают исследовать грибы, собранные в других районах области.

Ранее сообщалось, что грибы в Нижегородской области из-за дождей накапливают радиоактивный цезий. Во влажной почве грибы усваивают это вещество в 10 раз больше, чем на сухой земле. Поэтому если грибы, например опята, растут на дереве, то токсинов в них, соответственно меньше, так как почва намного грязнее, чем древесина.

Кроме того, у каждого гриба есть своя особенность накапливать различные тяжелые металлы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph