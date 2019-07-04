Муниципальный маршрут № А-9 восстановят по просьбам нижегородцев Общество

Муниципальный маршрут № А-9 восстановят по просьбам нижегородцев с частично измененной схемой движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города Нижнего Новгорода.

Как пояснили в дептрансе, по результатам встречи главы города Владимира Панова с жителями Московского района проработан вопрос улучшения транспортного обслуживания населения микрорайонов Бурнаковский, Соцгород, Северный.

В целях компенсации прекративших работу с 1 января 2019 года маршрутов Т-113 (ул. Пермякова - микрорайон Бурнаковский) и Т-138 (ТРЦ "Седьмое небо" - микрорайон Соцгород-2) с 22 июля возобновляется работа муниципального автобусного маршрута № А-9 по измененной схеме: Микрорайон Соцгород-2 - улица Плотникова - улица Львовская - проспект Бусыгина - улица Переходникова - станция метро Пролетарская - проспект Ленина - улица Июльских Дней - площадь Революции (Московский вокзал) - улица Сергея Акимова - улица Бурнаковская - станция Варя - улица Коминтерна - Центр Сормова - Красное Сормово.

Уточнить расписание движения можно в МКУ ЦДС по телефону 430-40-40 (круглосуточно).

Напомним, проезд на нижегородском маршруте Т-57 подорожает до 30 рублей с 29 июля.