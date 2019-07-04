Последние новости рубрики Общество
08 июля 2019 12:08  [40] "Ростелеком" проведет для студентов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности
08 июля 2019 11:58  [52] Воспитанникам нижегородского военно-спортивного клуба "Пантера" организуют летний лагерь в лестной местности
08 июля 2019 11:55  [85] Фильмы об истории Нижнего Новгорода снимут за 5 млн рублей к 800-летию
08 июля 2019 11:20  [92] "Кибертренера" для реабилитации после травм представила Нижегородская область на "ИННОПРОМ-2019"
08 июля 2019 11:02  [136] Проезд на нижегородском маршруте № 57 подорожает до 30 рублей с 29 июля
08 июля 2019 10:28  [158] Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре
08 июля 2019 10:05  [103] "Семья, любовь и верность – три главных слова, на которых держится весь мир", - Евгений Лебедев
08 июля 2019 09:45  [251] Директора Борской школы оштрафовали за отсутствие контроля над детьми
08 июля 2019 09:18  [125] "В своих близких человек ищет опору в самые сложные минуты, разделяет с ними радости, и строит общее будущее", - Глеб Никитин
08 июля 2019 08:59  [161] "Семья, в которой царят любовь, забота и взаимопонимание, помогает каждому из нас преодолевать любые невзгоды", - Денис Москвин
Общество

Проезд на нижегородском маршруте № 57 подорожает до 30 рублей с 29 июля

08 июля 2019 11:02  [136] Общество

Проезд на нижегородском частном маршруте № 57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры" подорожает до 30 рублей с 29 июля 2019 года. Об этом компания-перевозчик ООО "Елена" уведомила администрацию Нижнего Новгорода.

В соответствии с законом администрация не вправе влиять на тарифы, устанавливаемые частными перевозчиками.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда (до 30 рублей) увеличилась также на других коммерческих маршрутах:

Т-55 "ЗКПД-4 – автовокзал "Щербинки"
Т-74 "улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры"
Т-82"автовокзал "Щербинки" – улица Усилова"
Т-91 "поселок Черепичный – улица Долгополова"
Т-93 "агрокомбинат "Горьковский" – микрорайон Верхние Печеры"
Т-94 "ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечиха-2".

с 15 мая проезд подорожал на маршруте Т-31

с 13 мая – на Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81

с 1 февраля – на Т-67.

В декабре прошлого года шесть нижегородских перевозчиков также повысили цены на проезд до 30 рублей: Т-14, Т- 39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Напомним также, с 1 января администрация прекратила работу семи маршрутов: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph