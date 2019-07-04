Проезд на нижегородском маршруте № 57 подорожает до 30 рублей с 29 июля Общество

Проезд на нижегородском частном маршруте № 57 "Красное Сормово - микрорайон Верхние Печеры" подорожает до 30 рублей с 29 июля 2019 года. Об этом компания-перевозчик ООО "Елена" уведомила администрацию Нижнего Новгорода.

В соответствии с законом администрация не вправе влиять на тарифы, устанавливаемые частными перевозчиками.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда (до 30 рублей) увеличилась также на других коммерческих маршрутах:

Т-55 "ЗКПД-4 – автовокзал "Щербинки"

Т-74 "улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры"

Т-82"автовокзал "Щербинки" – улица Усилова"

Т-91 "поселок Черепичный – улица Долгополова"

Т-93 "агрокомбинат "Горьковский" – микрорайон Верхние Печеры"

Т-94 "ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечиха-2".

с 15 мая проезд подорожал на маршруте Т-31

с 13 мая – на Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81

с 1 февраля – на Т-67.

В декабре прошлого года шесть нижегородских перевозчиков также повысили цены на проезд до 30 рублей: Т-14, Т- 39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Напомним также, с 1 января администрация прекратила работу семи маршрутов: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113 и Т-138.