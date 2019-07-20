Заведующую детсада в Выксе оштрафовали за халатного воспитателя: ребенок сломал руку Происшествия

Заведующую детсада в Выксе оштрафовали после того, как ребенок сломал руку, а воспитателя рядом не оказалось. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, штраф составил 20 тысяч рублей.

Ранее, выксунской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении прав ее малолетней дочери.

Установлено, что 30 мая 2019 года воспитатель группы на некоторое время самовольно покинула помещение группы, оставив детей под присмотром помощника воспитателя – та мыла посуду после полдника. В этот момент ребенок сломал руку.

В целях устранения нарушения и привлечения воспитателя к дисциплинарной ответственности в адрес заведующей детского сада внесено представление, которое было удовлетворено.

Напомним, подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина подозревается в хищении почти 2 млн рублей.