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Происшествия

Заведующую детсада в Выксе оштрафовали за халатного воспитателя: ребенок сломал руку

18 июля 2019 12:30  [286] Происшествия

Заведующую детсада в Выксе оштрафовали после того, как ребенок сломал руку, а воспитателя рядом не оказалось. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, штраф составил 20 тысяч рублей.

Ранее, выксунской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении прав ее малолетней дочери.

Установлено, что 30 мая 2019 года воспитатель группы на некоторое время самовольно покинула помещение группы, оставив детей под присмотром помощника воспитателя – та мыла посуду после полдника. В этот момент ребенок сломал руку.

В целях устранения нарушения и привлечения воспитателя к дисциплинарной ответственности в адрес заведующей детского сада внесено представление, которое было удовлетворено.

Напомним, подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина подозревается в хищении почти 2 млн рублей.

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