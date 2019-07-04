Подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина подозревается в хищении почти 2 млн рублей Бизнес

Подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина,39А подозревается в хищении почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 июля 2019 года.

Установлено, что в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области 08.11.2017 школой-интернатом № 95 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту с переоборудованием здания в 12-ти групповой детский сад, расположенный на ул. С. Есенина, общей стоимостью свыше 23 миллионов рублей. В ходе исполнения контракта сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ, оплата по которым произведена в полном объеме.

Между тем проведенной с привлечением специалистов контрольно-ревизионного управления города проверкой установлено, что объемы выполненных работ по устройству веранд завышены на 413,8 тысяч рублей. Кроме того, в акте выполненных работ указано выполнение укладки покрытия крылец резиной прессованной, в то время как фактически выполнены работы по укладке резиновой крошки, в связи с чем стоимость работ завышена на 365,7 тысяч рублей. В другом акте завышен объем выполненных работ по окраске стен и перегородок, устройству покрытий из линолеума на клее "Бустилат" на сумму 126, 2 тысяч рублей.

Наряду с изложенным при составлении ряда актов выполненных работ применены коэффициенты, не предусмотренные муниципальным контрактом, в результате чего стоимость работ завышена еще на более чем 1 миллион рублей.

Указанные нарушения повлекли неправомерное перечисление подрядчику в общей сумме 1 млн 980 тысяч рублей бюджетных средств.

Материалы проверки направлены прокуратурой Нижнего Новгорода в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Напомним, в 2017 году было принято решение о том, чтобы разместить детский сад в здании бывшего детского дома №5 в Канавинском районе. На капитальный ремонт здания по ул.Есенина, 39А и для обустройства дошкольного учреждения из областного бюджета было выделено 26 млн рублей. Муниципальный контракт был заключен с ООО "Вентсрой НН". Далее сроки открытия детсада на ул. Есенина сдвигались. Изначально садик планировалось открыть в первом квартале 2018 года, потом срок перенесли на во второй квартал. В августе мэрия сообщила о том, что детсад откроют в конце 2018 года.