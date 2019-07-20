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Общество

Нижегородский Роспотребнадзор рассказал, сколько в области фальсифицированного молока

18 июля 2019 13:15  [248] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Одиннадцать проб фальсифицированного молока выявлено в Нижегородской области с начала 2019 года. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко на пресс-конференции по итогам работы за полугодие 18 июля 2019 года.

Всего с реализации снято 128 партий молочной продукции объемом свыше 0,24 тонн. Нарушения были выявлены в области санитарно-гигиенических требований.

По выявленным нарушениям возбуждено 32 административных дела, по результатам которых организации оштрафованы на 800 тысяч рублей.

Всего было исследовано порядка трех тысяч проб молочной продукции с 620 объектов, занятых в обороте молочной продукции.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили при проверке молокозавода Семеновского района Нижегородской области.

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