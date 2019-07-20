"Автолавки в село": предприниматели Нижегородской области получат субсидии Бизнес

Субсидии до 1 млн рублей на покупку автолавки получат предприниматели Нижегородской области. Об этом заявил министр промышленности региона Максим Черкасов.

Кто может рассчитывать на поддержку: победителями конкурсного отбора стали Ковернинский, Сокольский, Ардатовский Дальнеконстантиновский, Сосновский, Тоншаевский, Вачский, Городецкий, Спасский и Воскресенский районы.

"Из областного бюджета каждый район-победитель получит по 1,5 млн рублей. Кроме того, субсидия предусматривает софинансирование со стороны муниципалитета: в местном бюджете на проект должно быть заложено не менее 375 тысяч рублей. По условиям проекта, субсидироваться будет до 50% затрат предпринимателей на покупку автолавки, но не более 1 млн рублей", - сообщил министр.

"Развитие формата мобильной торговли очень важно для Нижегородской области. Особое значение для нас имеет развитие торговли в селах и деревнях. Сейчас в регионе есть сотни малочисленных и удаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли, что, конечно, создает трудности для жителей. Автолавки помогут решить эту проблему", — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как стать участников программы: с муниципалитетами-победителями будут заключены соглашения о распределении субсидий, а также в районах будут объявлены конкурсы среди субъектов МСП на компенсацию приобретенных автолавок.

"По нашим подсчетам, в каждом муниципалитете-участнике проекта "Автолавки в село" в 2019 году появится как минимум по 2 магазина на колесах, которые смогут обслужить более 100 населенных пунктов", - рассказал Максим Черкасов.

Проект "Автолавки в село" реализуется в рамках госпрограммы "Развитие предпринимательства Нижегородской области". Напомним, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, заявки на гранты "Агростартап" также начали принимать в Нижегородской области.