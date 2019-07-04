Дмитрий Бенардаки в центре Сормова: памятник основателю завода открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

18 июля 2019 года в сквере на улице Ефремова в центре Сормова в торжественной обстановке открыли памятник основателю завода (сейчас – "Красное Сормово") Дмитрию Бенардаки.

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная, руководство Нижнего Новгорода и завода "Красное Сормово".

"В последний раз в районе открывали памятник знаменитому конструктору судов на подводных крыльях - Ростиславу Алексееву, и вот сегодня - создателю Сормовского завода - Дмитрию Егоровичу Бенардаки в честь 220-летия со дня его рождения и к 170-летию Завода "Красное Сормово", - отметила Надежда Преподобная.

"До революции завод назывался "Бенардаковским", здесь были созданы первые паровые машины в России. В СССР он стал промышленным гигантом, и сейчас это гордость нашей страны. Дмитрий Бенардаки был удивительным человеком: поддерживал развитие культуры, дружил с Гоголем, помогал Лермонтову, другим поэтам и писателям. Сегодня мы выражаем ему свою признательность", – заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Памятник выполнен из бронзы и гранита, вес всей композиции составляет более тонны, высота - около трех метров.

"Многие из нас в свой день рождения вспоминают и благодарят своих родителей – тех, кто дал нам жизнь. Так и мы – ко дню рождения нашего предприятия не могли обойти стороной основателя "Красного Сормова", - сказал генеральный директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

СПРАВКА (Википедия):

Дмитрий Егорович Бенардаки –российский промышленник, создатель Сормовского завода, владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, судовладелец, золотопромышленник.

В 1860 году он выкупил акции Нижегородской машинной фабрики (Красное Сормово). При Бенардаки на заводе впервые появились паровые машины, токарные станки, подъемный кран, в 1870 году была построена первая в России мартеновская печь для выплавки стали.

Также на Сормовском заводе были построены первые железные суда, а в годы Крымской войны (1853—1856) военные суда для Каспийской флотилии. За 10 лет с 1860 по 1869 год со станков Сормовской верфи сошло 40 паровых машин. Среди них самое крупное судно "Лев", предназначенное для речного пароходства на Волге.