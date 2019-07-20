ФРП вновь помогает нижегородской промышленности. Еще один проект на миллиард рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил получение льготного займа одному из нижегородских предприятий для создания первого в России импортозамещающего производства полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения.

Инструменты помощи от Фонда.

Фонд основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения и предлагает льготные займы для проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, цифровизацию действующих производств.

Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Очередной нижегородский проект с кредитом от ФРП.

АО "ДПО "Пластик" планирует создать в Дзержинске первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения. Его мощность составит 60 тысяч единиц продукции в год.

"Основное преимущество таких баллонов – взрывобезопасность, малый вес и отсутствие коррозии. Кроме того, полимерно-композитные баллоны обладают повышенной ударостойкостью и отсутствием усталостных дефектов, свойственным металлам, что позволяет увеличить срок их использования в 2-3 раза", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Важно, что на новом производстве планируется создать более 130 рабочих мест для нижегородцев", - подчеркнул глава региона.

Мощность нового завода составит 60 тысяч единиц продукции в год, инвестиции в проект - 1,25 млрд рублей. Для создания производства руководство компании намерено привлечь кредит ФРП в объеме 500 млн рублей.

Этот кредит "Пластик" моет получить от ФРП по программе "Комплектующие изделия", которая направлена на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Ставка по кредитам составляет 1% в первые 3 года и 5% - на оставшийся срок. В ближайшее время проект должен рассмотреть наблюдательный совет Фонда.

Успешные практики.

Сейчас в Нижегородской области функционирует немало производств, которые реализованы с помощью средств ФРП.

Например, предприятие "Хома" в Дзержинске в июне 2019 года модернизировало технологическую линию по производству ПВА-дисперсий мощностью 3600 тонн. Общая стоимость проекта превысила 450 млн рублей, из них более 150 млн рублей предприятие получило в виде льготного займа от ФРП.

С сайта предприятия "Хома"

Еще два нижегородских предприятия в апреле получили 43,6 млн рублей из регионального и федерального ФРП. Средства выделены на производство газовых и комбинированных горелок, а также на модернизацию производства пружинных блоков и каркасов сидений для легковых автомобилей.

Входящий в группу компаний SOLLERS и расположенный на территории Нижегородской области завод "РосАЛит" также привлекал кредит ФРП для модернизации технологии плавки и разливки металла. Проект оценивался в 84 млн рублей, из которых кредит федерального ФРП составил 29 млн рублей, а кредитные средства Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области - 12 млн рублей.

Какова роль властей Нижегородской области?

"С самого начала работы в регионе я поставил задачу активизировать работу с федеральными институтами развития, в том числе, с ФРП", - говорит Глеб Никитин.

"Привлечение дополнительных федеральных средств в Нижегородскую область позволит открыть здесь новые предприятия, расширить уже действующие компании, что, в свою очередь, скажется на благосостоянии нижегородцев, ведь это новые рабочие места, возможность повышать зарплаты сотрудников за счет роста производства", - добавил глава региона.