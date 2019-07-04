"Теплоэнерго" начало ремонт теплотрассы на территории парка Пушкина Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" начало работы по плановому ремонту участка теплотрассы на территории городского парка культуры и отдыха им.Пушкина в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды.

По данным дирекции по строительству АО "Теплоэнерго", данный участок теплотрассы был включен в программу текущего ремонта для обеспечения качественного теплоснабжения в новом отопительном сезоне.

Ремонтируемый участок – магистральная теплотрасса второй очереди диаметром 700 мм. Она обеспечивает теплоснабжение 673 объектов: 320 жилых домов, 9 детских садов, 7 школ, 8 муниципальных учреждений, 329 прочих потребителей.

Ремонт проводится силами подразделений АО "Теплоэнерго" по согласованию с подрядчиком основных работ по благоустройству парка по программе формирования комфортной городской среды.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец августа. После их завершения администрация Советского района сможет приступить к благоустройству территории по ранее утвержденному проекту.

Как ранее сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, всего в рамках ремонтной кампании работы пройдут на 270 участках тепловых сетей в городе и на 56 зданиях котельных и центральных тепловых пунктах. Основные ремонтные работы АО "Теплоэнерго" планирует завершить до 15 сентября.

"В рамках подготовки к старту отопительного периода мы с конца августа будем поэтапно заполнять тепловые сети, чтобы выйти на зимний гидравлический режим", - подчеркнул Илья Халтурин.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка Пушкина завершится в 2020 году.