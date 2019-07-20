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Происшествия

Пятнадцать лет получил житель Уренского района Нижегородской области за изнасилование несовершеннолетней

19 июля 2019 10:25  [361] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Пятнадцать лет получил житель Уренского района за изнасилование несовершеннолетней. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, суд вынес приговор по ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года в Урене подсудимый напал на ранее незнакомую девочку, затащил в заброшенное строение и изнасиловал ее.

В ходе предварительного расследования следователи СК установили, что ранее, в 2011 году он уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении несовершеннолетнего.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что был задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске.

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