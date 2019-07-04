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Культура и отдых

Публичные слушания по благоустройству "Парка Славы" Автозаводского района пройдут 22 июля

19 июля 2019 13:03  [25] Культура и отдых

Фото: с сайта nnwelcome.ru

Публичные слушания по благоустройству "Парка Славы" Автозаводского района пройдут 22 июля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, начало в 17:00 по адресу: пр. Октября, 14 (школа № 133, актовый зал).

Реализовать проект в рамках программы формирования комфортной городской среды планируется в 2020 году.

Напомним, "Парк Славы" передан из федеральной в муниципальную собственность после обращения автозаводцев к Глебу Никитину.

Напомним также, что благоустройство нижегородского парка Пушкина завершится в 2020 году.

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