Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Новгороде. Ее организаторами стали Роспотребнадзор совместно с фондом СПИД.ЦЕНТР.

Стоит отметить, что акция пройдет в рамках 4-го международного заплыва на открытой воде "X-WATERS VOLGA", который пройдёт 28 июля. Основная цель акции -пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков безопасного поведения и ответственного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции,повышение информированности населения о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики.

Проверить свой ВИЧ-статус нижегородцы и гости города смогут с 11:00 до 16:00 у катера "Герой" в мобильном медицинском комплексе STADA Diagnostik.



Напомним, что в 2019 году в международном заплыве на открытой воде "X-WATERS VOLGA" примут участие порядка 1800 человек, которые представляют 150 городов и 14 стран мира (Белоруссия, Украина, Литва, Казахстан, Великобритания, Германия, Швеция, Ирландия, Нидерланды, Испания, Кипр, Турция, Бразилия и Сингапур).