Последние новости рубрики Общество
20 июля 2019 10:18  [37] Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest"
20 июля 2019 10:07  [50] Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Новгороде
20 июля 2019 09:49  [75] Морковь, свежемороженая рыба и лук подешевели на нижегородских прилавках
19 июля 2019 17:33  [135] Глеб Никитин поручил минздраву оборудовать кабинет ЛФК в Дальнеконстантиновской ЦРБ
19 июля 2019 17:27  [141] Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки специалистов на селе
19 июля 2019 17:19  [132] Операция "Курс на нерест" в 2019 году позволила спасти в Нижегородской области 17 тысяч рыб
19 июля 2019 17:06  [356] Речные трамваи до Городца и Макарьева начнут курсировать после тестовых испытаний
19 июля 2019 16:41  [202] Альтернативный "Том Сойер Фест": дома на ул. Студеной в Нижнем Новгороде покрасили в сиреневый цвет
19 июля 2019 16:05  [192] Рыбохозяйственный совет Нижегородской области отметил "Транснефть-Верхняя Волга" дипломом
19 июля 2019 16:04  [145] Глеб Никитин проинспектировал строительство детсада объекта в рамках нацпроекта "Демография"
Общество

Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Новгороде

20 июля 2019 10:07  [50] Общество

Акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Новгороде. Ее организаторами стали Роспотребнадзор совместно с фондом СПИД.ЦЕНТР.

Стоит отметить, что акция пройдет в рамках 4-го международного заплыва на открытой воде "X-WATERS VOLGA", который пройдёт 28 июля. Основная цель акции -пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков безопасного поведения и ответственного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции,повышение информированности населения о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики.

Проверить свой ВИЧ-статус нижегородцы и гости города смогут с 11:00 до 16:00 у катера "Герой" в мобильном медицинском комплексе STADA Diagnostik.

Напомним, что в 2019 году в международном заплыве на открытой воде "X-WATERS VOLGA" примут участие порядка 1800 человек, которые представляют 150 городов и 14 стран мира (Белоруссия, Украина, Литва, Казахстан, Великобритания, Германия, Швеция, Ирландия, Нидерланды, Испания, Кипр, Турция, Бразилия и Сингапур).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph