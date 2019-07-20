Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области Бизнес

В Воротынском районе по информации, размещенной в СМИ, о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 19 июля 2019 года.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили при проверке продукции молокозавода Семеновского района.