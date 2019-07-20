Последние новости рубрики Бизнес
19 июля 2019 15:39  [370] Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области
19 июля 2019 13:41  [182] Банк "Открытие" вошел в топ-5 банков РФ по количеству офисов для сбора биометрических данных
19 июля 2019 12:11  [169] "Металлсервис Поволжье" расширяет складские помещения в Нижнем Новгороде
19 июля 2019 11:50  [278] Арзамасские промышленники обсудили развитие предприятий и благоустройство города
18 июля 2019 17:31  [273] Более 200 нижегородских предприятий будут внедрять бережливое производство
18 июля 2019 17:03  [178] "Шесть промышленных предприятий Арзамаса успешно сотрудничают с Беларусью", - Александр Щелоков
18 июля 2019 16:51  [240] Альфа-Банк запустил новый формат инвестиционного профилирования
18 июля 2019 13:44  [222] "Автолавки в село": предприниматели Нижегородской области получат субсидии
18 июля 2019 11:54  [205] Банк "Открытие" предлагает корпоративным клиентам дистанционное открытие депозитов
17 июля 2019 19:13  [363] Нижегородский земельный совет одобрил 15 проектов на 3,3 млрд рублей
Бизнес

Антисанитария на молокозаводе? Доследственная проверка организована в Воротынском районе Нижегородской области

19 июля 2019 15:39  [370] Бизнес

В Воротынском районе по информации, размещенной в СМИ, о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 19 июля 2019 года.

По данному факту следователи организовали проведение доследственной проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили при проверке продукции молокозавода Семеновского района.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph