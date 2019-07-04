Альтернативный "Том Сойер Фест": дома на ул. Студеной в Нижнем Новгороде покрасили в сиреневый цвет Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Покраска домов началась в историческом квартале Церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил корреспондент агентства 19 июля 2019 года.

Дома № 47 и № 49/6 по улице Студеной покрасили в сиреневый цвет до уровня второго этажа.

Как пояснил градозащитник Станислав Дмитриевский, 47-й дом был построен по проекту 1876 года (под надзором архитектора Ивана Кострюкова) для губернского секретаря Якова Дмитриевича Флоренского. Здание во многом сохранило первоначальный облик и представляет собой объект ценной историко-градостроительной среды. Однако сейчас выявленным объектом культурного наследия не является.

Дом № 49/6 на стыке двух улиц Студеной и Славянской – это главный дом усадьбы крестьянина А.Н.Седова. Он спроектирован нижегородским архитектором-модернистом Левковым в 1906 году. Дом украшают три эркера. Дом является выявленным ОКН.

При этом, краску положили прямо поверх старой, местами неравномерно. Ржавые отливы также закрасили. Как выяснилось, работы были проведены администрацией Нижегородского района в рамках благоустройства.

Градозащитник, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова обратила внимание, что должны быть слаженные действия по защите исторических зданий. В этом же квартале в течение всего лета проходит фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест". Он стартовал в Нижнем Новгороде 1 июня. В этом году в рамках фестиваля будет отремонтировано три жилых дома, расположенные на ул. Новая, д.22а, ул. Новая, д.20 и Короленко, д.16. Координаторы подошли серьезно к организации работ.

Ремонтные работы включают в себя не только покраску: участники фестиваля под надзором прораба полностью счищают старую краску с фасадов, грунтуют поверхности, красят дома в два слоя, частично заменяют деревянные элементы у наличников и пилястр, старую штукатурку с цоколя отколачивают и штукатурят заново, на одном из домов заново делают козырек и лестницу. Кроме того, один из партнеров фестиваля помогает заменить старые отливы на новые.