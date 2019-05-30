Фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест" стартует в Нижнем Новгороде 1 июня Общество

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест" стартует в Нижнем Новгороде 1 июня. Об этом сообщают организаторы.

В этом году в рамках фестиваля будет отремонтировано три жилых дома, расположенные на ул. Новая, д.22а (июнь), ул. Новая, д.20 (июль) и Короленко, д.16 (август).

Дом № 22а по ул.Новой построен по проекту известного нижегородского архитектора Алексея Алексеевича Пахомова для коллежской секретарши Марьи Васильевой в 1847 году.

Двухэтажный полукаменный дом № 20 по ул.Новой является одной из самых старых построек исторического района церкви Трех Святителей. Здание играет большую градостроительную роль, закрепляя угол старинных улиц. Он был построен на начальном этапе освоения окраины Нижнего Новгорода в 1846 году для нижегородской солдатки Варвары Бердиниковой по проекту нижегородского архитектора Георга Ивановича Кизеветтера.

Дом № 16 по ул. Короленко построен для мещанина А.Н. Бибихина по проекту 1876 года. Благодаря архитектору Кострюкову, здание приобрело черты, характерные для народного зодчества.

Все три дома стали вновь выявленными объектами культурного наследия в 2018 году. В этом году будет проведена госэкспертиза, по итогам которой дома будут признаны статусными объектами культурного наследия и включены в общероссийский реестр.

Поддержать градозащитников и поучаствовать в ремонте может любой желающий. Согласно плану необходимо: установить строительные леса, счистить старую краску со всех фасадов, заложить кирпичом окна в цоколе двух домов на ул. Новой, частично заменить кирпич на цоколях, оштукатурить цокольные стены, покрасить дома в два слоя, восстановить наличники окон, установить новые отливы и покрасить заборы. Общая площадь ремонтируемых поверхностей фасадов домов и заборов составляет 825 кв.м. На это, по предварительной оценке, потребуется более 700 тысяч рублей.

Напомним, мероприятие проводится в Нижнем Новгороде второй раз. Оно проходит при поддержке правительства Нижегородской области, мэрии Нижнего Новгорода, администрации Нижегородского района и АНО "Институт Урбанистики". Организаторами фестиваля выступают общественные движения "СпасГрад" и "Деревянные города", а также Общественная палата Нижнего Новгорода.

В подготовке фестиваля участвуют 27 партнеров, в их числе биохимический холдинг "ОРГХИМ", "Нижегородская девелоперская компания" ("ННДК"), Леруа Мерлен, общественный фонд Красочное общество ГК "Ордер", ГК "Ойкумена", "Оптика Кронос" и другие.

Открытие второго сезона фестиваля состоится 1 июня в 12:00 по адресу: ул. Новая,22а.

Программа на 1 июня:

12:00-12:30 Торжественное открытие. Рассказ о городской исторической усадьбе (ул. Новая,22а)

12:30-14:00 Начало ремонтных работ на объекте фестиваля – дом Васильевой (ул. Новая,22а)

14:00-16:00 Мастер-класс от "Леруа Мерлен" по изготовлению и покраске скворечников (площадка на пересечении ул. Короленко и ул. Новой)

16:00-18:00 Создание пространства впечатлений. Будет спроектирован сад с АНО "Институт урбанистики" (дворик ул. Славянской, 1)

16:00-17:00 Квест "Загадки старого дома", который включает также экскурсию по дому, рассказ про историю ТСФ в России и первый сезон ТСФ-НН (ул. Короленко, 18, дом Скворцовой)

17:00-18:00 Обзорная экскурсия по кварталу церкви Трех Святителей (точка сбора: ул. Студеная, 49)

18:00-20:00 Чаепитие в доме Скворцовой, обсуждение планов ТСФ (ул. Короленко, 18).

Подробнее с фестивалем можно познакомиться на сайте.

##538846##Напомним,"Том Сойер Фест Нижний Новгород" стал победителем регионального этапа премии "Гражданская инициатива".

СПРАВКА:

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде второй год подряд. В прошлом году был отремонтирован дом № 18 по ул.Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой). Фестиваль общероссийский. Впервые прошел в Самаре в 2015 году, потом инициативу подхватили и другие города. В этом году заявились более 40 городов по всей стране.

Район церкви Трех Святителей – это небольшой район, несколько кварталов, пять улиц, четыре перекрестка, который расположился между улицами Максима Горького и Белинского. Он интересен тем, что до недавнего времени почти без изменений здесь сохранялась историко-архитектурная среда Нижнего Новгорода конца XIX – начала XX вв.

Возрастное ограничение в день открытия фестиваля 0+, возрастное ограничение для тех, кто будет участвовать в ремонтных работах 12+ (дети в возрасте до 12 лет могут участвовать в фестивале только в сопровождении взрослых).