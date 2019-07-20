Операция "Курс на нерест" в 2019 году позволила спасти в Нижегородской области 17 тысяч рыб Общество

Операция Курс на нерест в 2019 году позволила спасти в Нижегородской области 17 тысяч рыб Фото: НИА Нижний Новгород

Операция "Курс на нерест" в 2019 году позволила спасти в Нижегородской области 17 тысяч рыб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 июля.

Сегодня в Кремле на расширенном заседании рыбохозяйственного совета Нижегородской области подвели итоги весеннего нерестового периода 2019 года. Также в рамках мероприятия наградили лучших защитников рыбных ресурсов.

Специалисты отметили, что в 2019 году в весенний нерестовый период было спасено рекордное количество рыбы.

"Из браконьерских сетей в этом году мы спасли около 17 тысяч рыб, которая сможет дать потомство. В 2018 году эта цифра была 12 тысяч. Задумайтесь только, по статистике, каждая выловленная в нерест браконьером рыба - это минус 5-10 особей этого вида в следующем году", - сообщил глава областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Как сообщили в Госохотнадзоре, операция "Курс на нерест" проводилась по поручению губернатора Глеба Никитина и позволила улучшить экологическую обстановку в регионе и сохранить водные биологические ресурсы.

"В этом году мы наблюдаем снижение числа незаконных сетей, в прошлом году их насчитывалось 452 км, а в этом - 396 км. Также уменьшилось количество нарушений, в этом году выявлено 405 нарушений правил рыболовства, в прошло году их было 490", - сообщил начальник рыбнадзора по Нижегородской области Владимир Савкин.

В ведомстве отметили, что спасали рыбу во время нереста совместными усилиями. В операции, которая длилась в регионе 2,5 месяца, были задействованы не только уполномоченные органы, но и общественные организации, и сами рыбаки-любители.

Напомним, в 2019 году нерестовый период проходил с 1 апреля по 10 июня - на Оке; с 10 апреля по 10 июня - на Чебоксарском водохранилище и с 15 апреля по 15 июня - на Горьковском водохранилище. В это время разрешалась только любительская ловля рыбы на удочку с берега вне мест нереста.