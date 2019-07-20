Амфитеатр установят на Динамовской поляне Щелоковского хутора Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Амфитеатр установят на Динамовской поляне Щелоковского хутора. Об этом рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов во время объезда по объектам программы формирования комфортной городской среды.



"Ранее на Щелоковском хуторе мы уже разобрали бетонные конструкции, завезли песок, провели геодезическую разбивку тропиночной сети и пляжной зоны. Со времени прошлого комиссионного обхода была устроена песчаная подсыпка набивной дорожки на Динамовской поляне", - сказал он.

Кроме того, на территорию заповедника должны привезти материал для устройства набивного покрытия на спуске от первого озера ко второму. Также подрядные организации продолжают геодезическую разбивку свайного поля и прокладку кабеля для уличного освещения.

Напомним, в Приокском районе будут благоустроены два общественных пространства: вторая очередь Щелоковского хутора и игровой комплекс на улице Сурикова. На территории первого озера появятся детское и спортивное оборудование, амфитеатр на сваях, павильон медицинского пункта, вышка матроса-спасателя, современные туалеты, сход с пандусом для маломобильных групп населения, комната матери и дитя, новые дорожки и цветники.

Кроме того, по итогам объезда в Канавинском сквере, глава Канавинского района Михаил Шаров рассказал, что на данный момент на 70% установили тротуарный бордюрный камень, начали копать ямы под посадку деревьев и живой изгороди.

Глава района добавил, что в сквере начали делать основание под памп-трек –специальную велосипедную трассу, на которой спортсмены регулируют скорость, не вращая педали, а особым образом используя ямы, кочки и контруклоны.

Напомним, работы по благоустройству на озерах Щелоковского хутора начались 19 июля 2019 года.