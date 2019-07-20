Работы по благоустройству начались на озерах Щелоковского хутора Общество

Проект благоустройства Щелоковского хутора

Работы по благоустройству начались на озерах Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова.

Речь идет о благоустройстве территорий второго и третьего озера. Там сейчас начинается монтаж оборудования для установки светильников и уже подготовлена земля, что бы выложить деревянные настилы.

Напомним, что стоимость установки светильников на Щелоковском хуторе составляет 18,8 млн рублей.

Напомним также, что на втором озере появится пляжная зона с лежаками и спасательной вышкой, а также эффектный понтон. У третьего озера планируется разместить детскую площадку с качелями, горками и другими аттракционами для детей всех возрастов.

Ранее сообщалось, что Щелоковский хутор вошел в программу "Формирование комфортной городской среды".

В 2018 году на объекте завершилось благоустройство I очереди. На Щелоковском хуторе уложено 4,5 тысячи кв.м дорожного покрытия - это набивные дорожки, деревянные настилы и специальная георешетка, также обустроено три понтона. На пляжи завезли песок, высадили 175 деревьев и кустарников, а также более пяти тысяч многолетних травянистых растений. Кроме того, обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.

Глава города Владимир Панов поставил задачу благоустройство всех парков и скверов завершить до окончания сезона отпусков, а новые пляжные зоны на Гребном канале и в Молитовском затоне открыть летом.