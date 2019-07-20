Теплоэнерго сначала года увеличило благоустройство участков теплосетей на 30% Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" с начала 2019 года в рамках программы реконструкции увеличило благоустройство участков теплосетей на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, Теплоэнерго с начала 2019 года благоустроило 1669 объекта, 700 из которых приводились в порядок после зимних ремонтов. Это участки в Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. Работы по благоустройству на участках, где АО "Теплоэнерго" проводило ремонты в зимний период, выполнены в полном объеме во всех районах присутствия сетей предприятия. Всего после зимнего ремонта восстановлено 12 тысяч кв. м асфальтового покрытия и более 20 тысяч кв.м газонов.

Сейчас ведутся работы по благоустройству по результатам летней ремонтной кампании. Объем работ включает приведение в порядок участков после текущих и капитальных ремонтов, а также работ, которые выполняются в рамках инвестиционной программы.

"В текущем году Теплоэнерго выполняет очень большую программу по благоустройству, программу реконструкции и инвестиционную программу. На сегодняшний день мы благоустроили на 30% больше участков тепловых сетей, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Такое увеличение связано с принципиальным изменением подхода к выполнению ремонтных работ. По результатам диагностирования теплосетевого комплекса мы стараемся максимально увеличить объемы замены сетей в рамках текущего ремонта. В этом случае увеличивается и объем благоустройства", - добавил он.

Как отметил Илья Халтурин, на сегодняшний день уже выбраны подрядные организации для дальнейшего выполнения работ по благоустройству. В ближайшее время планируется проведение еще двух конкурсов, поскольку Теплоэнерго в этом году проводит масштабную ремонтную кампанию, и требуются большие объемы восстановления территорий.

"В рамках восстановления мы делаем качественное асфальтовое покрытие и газоны. Как крупнейшая ресурсоснабжающая организация города, мы стремимся к созданию по-настоящему комфортных условий для нижегородцев", - подчеркнул Илья Халтурин.