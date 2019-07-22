Гостиницу в Дивееве могут оштрафовать за интернет с доступной для детей негативной информацией Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гостиницу в Дивееве Нижегородской области могут оштрафовать за свободный доступ детей в интернет, где присутствует негативная информация. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что руководство одной из гостиниц в Дивееве, владея технической возможностью ограничить доступ в интернет несовершеннолетним, не сделала это.

Действия руководства нарушают приказ минкомсвязи России "Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" при обороте информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в местах, доступных для детей применяются административные и организационные меры, технические и программно-аппаратные средства защиты.

В отношении нарушителей возбуждено административное дело о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.