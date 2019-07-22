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Общество

Нижегородцам организовали "горячую линию" по вопросам приема в детские сады и школы

22 июля 2019 12:18  [125] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты департамента образования администрации Нижнего Новгорода проведут "горячую линию" по вопросам приема в детские сады и школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячая телефонная линия на тему "Порядок приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2019 году" состоится с 24 по 28 июля.

Специалисты будут принимать звонки и отвечать на вопросы нижегородцев в эти дни с 09:00 до 11:00 по телефонам 435-23-01, 435-22-78.

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