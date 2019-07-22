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Культура и отдых

"Сормово. Культурный район": нижегородцы распишут двухметрового деревянного коня

22 июля 2019 13:05  [148] Культура и отдых

Нижегородцы распишут двухметрового деревянного коня в рамках городской программы "Сормово. Культурный район". Развлекательная программа будет организована с 22 по 28 июля 2019 года.

План мероприятий:

23 июля в 10:00 в сквере в Центре Сормова состоится игровая культурная программа "Как Нечитайка книги полюбил". Участники программы станут героями театрализованной игры. Для любителей рукоделия будут организованы мастер-классы по произведениям современных детских писателей. Кроме того, будут работать книжные выставки и фотозона, пройдет конкурс чтецов и турнир по настольным играм.

25 июля в 10:00 на Сормовском "Пятачке" пройдет День здоровья "Детвора и молодежь – за ЗОЖ!". Детей и их родителей приглашают пройти маршрутом здоровья, принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях.

27 июля с 17:00 до 21:00 на ул. Культуры, д. 13 стартует "Городецкий марафон", где нижегородцев ждет арт-перфоманс: мастера городецкой росписи на глазах публики распишут двухметрового деревянного коня. Поучаствовать в процессе росписи смогут и нижегородцы, но под чутким руководством профессиональных художников. Научиться народному промыслу помогут мастер-классы. Кроме того, для горожан будет организован фудкорт и ярмарка городецкой продукции.

Напомним, "Сормовский Монмартр" прошел в Нижнем Новгороде 6 июля в рамках марафона культурных событий "Сормово - культурный район".

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