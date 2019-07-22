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Происшествия

Бездомная пенсионерка, обокравшая 90-летнего нижегородца, получила два года колонии

22 июля 2019 13:41  [121] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 59-летнюю женщину к двум годам колонии за кражу денег у 91-летнего жителя Воскресенского района Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее неоднократно судимая и не имеющая постоянного места жительства пенсионерка в декабре 2018 года освободилась из колонии, где отбывала наказание за кражу и мошенничество в отношении пожилых людей.

В марте текущего года она познакомилась с 91-летним жителем Воскресенского района. Осужденная рассказала мужчине, что дом и все ее вещи сгорели в пожаре и попросилась к пенсионеру пожить. На следующий день она похитила у мужчины 17 тысяч рублей и покинула его дом.

В апреле осужденная познакомилась с 80-летней пенсионеркой в другой деревне и, рассказав аналогичную историю, попросила в долг 3,5 тысяч рублей, после чего также скрылась.

Суд признал женщину виновной в краже и мошенничестве (п. "в" ч.2 ст.158, ч.1 ст.159 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии общего режима.

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