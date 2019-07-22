Нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу фестивалей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу проведения фестивалей. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на брифинге 22 июля 2019 года.

Он заявил, что День Города-2019 будет кардинально отличаться от празднований в прошлые годы.

"Изменился формат: раньше нижегородцы были зрителями, теперь станут участниками. Основной площадкой будет не площадь Минина, а Нижневолжская набережная, пять парков города и акватория Стрелки. К тому же кульминация праздника - это фестиваль фейерверков вместо выступления приглашенных звезд", - пояснил Владимир Панов.

Фестивали

На Нижневолжской набережной пройдет одновременно семь фестивалей. Они стартуют в 10:00 и завершатся в 22:00. Это будут фестивали городской рыбалки, пляжных видов спорта и аквабайков на Гребном канале, исторических квестов и реконструкций на ул. Красная слобода, городских танцев на площадке у катера "Герой", кино и видео о городе на площадке летнего кинотеатра, городского барбюкю у речного вокзала, музыкальных групп у Канавинского моста. На Стрелке в это время будет фестиваль воздушных шаров и Motor show.

(фестивальные локации, фото: администрация Нижнего Новгорода)

Также в День Города планируется военно-патриотическое мероприятие в парке Победы, будет организована площадка уличных театров, городской вернисаж, площадка книг о Нижнем Новгороде и экологическая площадка.

Праздник в парках

Заместитель главы Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям Дмитрий Гительсон подчеркнул, что насыщенная программа будет во всех районах города. Для этого задействованы пять нижегородских парков: Сормовский, Автозаводский, парк им. Пушкина, парк "Швейцария" и парк "1 мая". Мероприятия будут ориентироваться на детскую, молодежную аудиторию и нижегородцев "серебряного возраста".

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

Кульминация праздника

В 19:00 на Стрелке начнется фиеста воздушных шаров. Затем нижегородцы смогут увидеть водно-световое шоу "Театр парусов". Завершится праздник больший фестивалем фейерверков, в котором примут участи пять команд, три из которых приедут из других городов.

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

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Напомним, День города в Нижнем Новгороде официально перенесли на третью субботу августа.