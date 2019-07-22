Пять баскетболистов вошли в состав БК "НН" в этом сезоне Спорт

Фото: БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять баскетболистов вошли в состав БК "Нижний Новгород" в этом сезоне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Нижегородская команда пополнилась американскими защитниками Брэндоном Брауном и Чавоном Льюисом, форвардами Александром Ганькевичем и Дарралом Уиллисом, и центровым Александром Винником.

Брэндон Браун (рост 186 см)

(фото: БК "НН")

Двадцатидевятилетний Брэндон Браун родился в городе Такома штата Вашингтон (США). В 2008 году поступил в Хайлайн Коммьюнити Колледж в городе Де-Мойн и начал выступать в Национальной Спортивной Ассоциации Колледжей.

Его профессиональная карьера началась в 2012 году в австралийском клубе "Маунт Гамбьер Пионерс". С 2013 года играл за команды "Риу-Клару", "Баскет Сеаренс" (Бразилия), "Омониа Никосия" (Кипр), "Вилки Морские", "Сярка Тарнобжег", "Туров", "Трефл Сопот"(Польша), "Балкан" (Болгария).

Баскетболист заключил контракт с БК "Нижний Новгород" до конца сезона 2019-2020.

Чавон Льюис (рост 196 см)

(фото: БК "НН")

Чавон Льюис родился в 1993 году в Квинсе (Нью-Йорк). С 2011 по 2015 гг играл за команду "Марист Рэд Фоксес" в Марист Колледже.

Выпустившись из колледжа, баскетболист принял участие в летней лиге НБА в составе команды "Филадельфия 76", после чего подписал свой первый профессиональный контракт с литовским клубом "Ювентус". Чавон Льюис также выступал за "Чарни Слупск", "Старт Люблин" (Польша), "Калев" (Эстония).

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал однолетний контракт с игроком.

Александр Ганькевич (рост 201 см)

(фото: БК "НН")

Баскетболисту Александру Ганькевичу 23 года. Он – воспитанник московского ЦСКА.

С 2011 по 2015 год выступал за команду ДЮБЛ и молодежную команду армейского клуба. Форвард играл за ЦСКА, на правах аренды выступал за БК "Урал", "Спартак-Приморье" (Владивосток). Сезон 2018-2019 Ганькевич провел в команде Темп-СУМЗ-УГМК из Ревды.

Несколько раз по ходу карьеры Ганькевич выступал за сборные России по своим возрастам: U16на чемпионате Европы (2011), U18на чемпионатах Европы (2012 и 2013), U19 на чемпионате мира (2013) и U20 на чемпионатах Европы (2014 и 2015).

Александр Ганькевич будет играть за нижегородскую команду два сезона.

Даррал Уиллис (рост 206 см)

(фото: БК "НН")

Двадцатитрехлетний Даррал Уиллис родился в городе Мэдисон штата Висконсин (США). Учился и играл в местной школе Мэдисон Сэнтрал, подготовительном колледже "Перл Ривер" (штат Миссиссипи), колледже "Вичита" (штат Канзас).

Его единственной командой в профессиональной карьере стала "Керавнос" (Кипр).

С баскетболистом БК "Нижний Новгород" заключил двухлетний контракт.

Александр Винник (рост 213 см)

(фото: БК "НН")

Александр Винник родился в 1989 года в Перми. До 15 лет он занимался хоккеем, а в роли баскетболиста попробовал себя только на первом курсе университета.

Всю профессиональную карьеру баскетболист провел в составе пермского клуба "ПАРМА". Соглашение с центровым рассчитано на два года.

Покинули клуб

Вместе с тем, в прошедшем сезоне нижегородскую команду покинули несколько игроков. В этом перечне форварды Дмитрий Узинский, Сергей Торопов, Кристофер Черапович и Кендрик Перри.