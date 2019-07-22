Очередную свалку ртутных ламп обнаружили экологи в Нижегородской области Общество

Фото: "Зелёный патруль"

Очередную свалку ртутных ламп обнаружили экологи в Нижегородской области. Об этом сообщили в общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" 22 июля 2019 года.

На территории бывшей Игумновской ТЭЦ в районе Дзержинска обследована площадка и ремонтные цеха, в которых выявлено множество грубейших нарушений природоохранного законодательства.

Фото: "Зелёный патруль"

"Эксперты выявили несколько тысяч использованных ртутных ламп, среди них много разбитых, и химических реактивов в канистрах и бутылях. Помещение не оборудовано для хранения отходов 1-го класса опасности. Стоит отметить, что до ближайшего поселка Петряевка от данного объекта всего два километра, до жилых кварталов Дзержинска - 7,5 км. На прилегающей территории под открытым небом стоят 1300 кубовых емкостей, содержащих отходы производства 2-3 классов опасности. По имеющейся информации они хранятся здесь много лет. Из сливных кранов пластиковых емкостей видны подтеки. Многие емкости разрезаны. Сбор ливневых стоков не осуществляется, прилегающие земли, грунтовые и поверхностные воды загрязняются опасными отходами. В нескольких метрах от забора площадки хранения нами обнаружен сброс загрязненных сточных вод из коллекторного колодца на грунт", - рассказал о ситуации ведущий эксперт-эколог "Зеленого патруля" Дмитрий Левашов.

Фото: "Зелёный патруль"

Председатель правления "Зелёного патруля" Андрей Нагибин также добавил, что в прошлом году после обращений жителей на территорию бывшей Игумновской ТЭЦ "нагрянула" проверка областных контролирующих органов и никаких нарушений природоохранного законодательства там не обнаружила. В связи с этим, "Зелёный патруль" просит руководство Росприроднадзора взять ситуацию под личный контроль.

"Отработанные ртутные лампы передавались сюда на "утилизацию", в том числе, и бюджетными учреждениями, например: Нижегородской медицинской академией, библиотекой им. А.С. Грибоедова и другими, что подтверждается надписями и табличками на коробках с лампами. Не только коммерческие, но и государственные организации зачастую подписывают договоры о вывозе опасных отходов, не обременяя себя заботами об их дальнейшей судьбе. Тендер выигрывает "утилизатор”, предложивший наименьшую цену за вывоз отходов. А "черные утилизаторы” ничего не вкладывают в реальную переработку отходов и находятся в более выигрышной ситуации, пока не будут пойманы за руку", - обратил внимание директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Фото: "Зелёный патруль"

Напомним, в апреле этого года Росприроднадзор обратился в полицию по факту образования свалки ртутных ламп в районе автодороги Нижний Новгород-Балахна (поворот на бывший полигон завода Корунд) Нижегородской области.

Отметим, что по итогам проверок ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" содержание ртути в грибах из некоторых нижегородских лесов в 2,4 раза превысило ПДК.